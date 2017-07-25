Смертельное ДТП в Ленском районе

В Ленском районе произошло ДТП, в котором погибла девушка, еще двое пострадали.

Девушка, управлявшая автомобилем Toyota Harrier, на большой скорости не справилась с управлением при повороте – машина опрокинулась.

«Девушка-водитель погибла на месте ДТП до приезда “скорой”. Два пассажира – девушка и молодой человек – получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Ленскую центральную районную больницу», – рассказал исполняющий обязанности начальника ГИБДД по Ленскому району Юрий Саяпин.

Все находившиеся в машине, отметил Саяпин, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Машина двигалась из Мирного в Ленск. Авария произошла вечером 23 июля в окрестностях села Дорожный Ленского района, сообщает телерадиокомпания «Алмазный край».