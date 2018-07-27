Смертельное ДТП в Ленском районе

Женщина погибла в результате ДТП в Ленске Ленского района Якутии. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе Минздрава РС (Я).
«Сегодня утром в результате ДТП в Ленске погибла женщина от травм, несовместимых с жизнью», — сообщили в пресс-службе и добавили, что двух других пассажиров осмотрела бригада скорой помощи на месте, повода для госпитализации не обнаружено.
Обстоятельства уточняются.
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