Смертельное ДТП в Ленском районе

Женщина погибла в результате ДТП в Ленске Ленского района Якутии. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе Минздрава РС (Я).

«Сегодня утром в результате ДТП в Ленске погибла женщина от травм, несовместимых с жизнью», — сообщили в пресс-службе и добавили, что двух других пассажиров осмотрела бригада скорой помощи на месте, повода для госпитализации не обнаружено.

Обстоятельства уточняются.