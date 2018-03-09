Смертельное ДТП на Вилюйской трассе. Предварительно погибли четыре человека

Смертельное ДТП произошло на 144 км ФАД «Вилюй». Предварительно, погибли четыре человека. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в ЕДДС Горного района.

«Предварительно, на 144 км ФАД «Вилюй» произошло ДТП с участием микроавтобуса и большегруза. На место выехала оперативно-следственная группа. Точных данных по количеству погибших нет, так как на этом месте нет связи», — пояснил собеседник телеканала.

По предварительным данным, число погибших может достигать четырех человек. На место также выехали бригады Скорой помощи и ГИБДД.