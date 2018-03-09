Смертельное ДТП на Вилюйской трассе. Предварительно погибли четыре человека

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Смертельное ДТП произошло на 144 км ФАД «Вилюй». Предварительно, погибли четыре человека. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в ЕДДС Горного района.
«Предварительно, на 144 км ФАД «Вилюй» произошло ДТП с участием микроавтобуса и большегруза. На место выехала оперативно-следственная группа. Точных данных по количеству погибших нет, так как на этом месте нет связи», — пояснил собеседник телеканала.
По предварительным данным, число погибших может достигать четырех человек. На место также выехали бригады Скорой помощи и ГИБДД.
Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-fad-«vilyuj»-v-yakutii-predvaritelno-pogibli-cheture-cheloveka