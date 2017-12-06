Смертельное ДТП на Покровском тракте: подробности

06.12.2017 г. в 15:23 на Покровском тракте 31 км. 35 летний водитель автомашины УАЗ буханка следуя со стороны Покровска в сторону города не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего транспортного средства в результате чего совершил столкновение с впереди едущем грузовиком FAW, под управлением 22 летнего водителя.

Первоначально в результате столкновения, к сожалению 1 пассажирка автомашины УАЗ от полученных травм скончалась в больнице, число пострадавших уточняется. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно оперативная группа.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, выдерживайте безопасную скорость с учетом погодных и дорожных условий в условиях недостаточной видимости.