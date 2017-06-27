Смертельная жара: Нынче уже утонули 33 якутянина

Вы только задумайтесь, с начала года в Якутии утонуло при разных обстоятельствах 33 человека, из них дети от 8 до 10 лет, 3 ребенка и 1 юноша 16 лет.

Наступившая жара погнала жителей и гостей Республики к водоемам. А если учесть, что на дне рек и озер еще лежит лед и только сверху вода немного прогрета, то вход в воду становится смертельно опасным для разогретых на солнце людей. Резкое переохлаждение может вызвать проблемы со здоровьем, особенно это относится к детям и людям со слабым здоровьем, отдельная строка – нетрезвые купальщики. К сожалению, по всей Республике официально открыт только один пляж в Якутске, и одно место для купания в детском лагере в п. Нижний Бестях, поэтому население вынужденно купаться на диких пляжах. Спасатели обращаются к главам и администрациям поселений: много не надо, найдите подходящий водоем, организуйте очистку места для массового купания, приставьте наблюдателя- спасателя со средствами спасения из числа взрослых жителей. Этим самым в какой то мере вы снизите риск для населения.

Основное число погибших и пропавших без вести составляют охотники и рыбаки, есть несколько трагических случаев несоответствия корпусов мотолодок и поставленных на них моторов. Это когда на лодку «Крым» или «Воронеж»ставят моторы 40 и более лошадиных сил, а положено не более 25-30. Кто ездит на таких корпусах, знает, что при резком сбросе газа, вода начинает заливать корпус и если при этом волна, ветер и перегруз судна, как следствие, может произойти трагедия. Что и произошло недавно на реках Якутии.

Еще одна сторона медали, это небезызвестная «Петуховка» в пригороде Якутска, всю зиму по руслу протоки реки Лена велись работы по выемке песка, образовались котлованы с большими глубинами, человек заходящий там в воду, и не подозревает об опасности, когда из под ног резко уходит земля, а сильное отбойное течение подхватывает и выбрасывает к середине протоки, плюс к этому ледяная вода и водовороты, образованные котлованами, шансов на спасение остается минимум. Теперь представьте, что в такую ситуацию попадает ребенок.

Небольшие советы: попав в такую ситуацию, плывите по течению к ближайшему берегу, не надо идти против стихии, вы быстро устанете, лучше используйте ее силу и выплывайте к суше.

Внимательно следите за детьми у воды, уткнувшись в телефон, вы можете прозевать момент, когда ваш ребенок сделает неосторожный шаг.

В Якутии много водоемов, спасатели не могут охватить своим вниманием все места массовых купаний. Это можно сделать, если мы вместе обратим внимание на эту проблему, и будем соблюдать элементарные правила поведения у воды.

Не употребляйте в жару алкоголь! Во время отдыха в жару на водных объектах больше находитесь в тени. Воздержитесь от употребления спиртного. Входите в воду аккуратно и постепенно. Резкий заход или ныряние в холодную воду, из-за резкого перепада температур, может оказать пагубное воздействие на вашу сердечно-сосудистую систему и состояние в целом.

Во всех случаях, когда вы явились свидетелем несчастного случая на воде, незамедлительно звоните в «101», «103» или «112»

тел. дежурной части спасателей (4112) 45-90-19 круглосуточно.