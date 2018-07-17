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17 июля 2018, 18:27
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Смерть ребенка в якутской больнице: возбуждено дело

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по результатам проверки сведений о смерти трехлетней девочки в инфекционном отделении больницы, изложенных в республиканской газете «Якутск вечерний», возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 12 июня 2018 года на пульт диспетчера скорой помощи поступил вызов от родителей ребенка с жалобами на высокую температуру и ряд других болезненных проявлений.

Через час ребенок был доставлен  в детскую инфекционную больницу, позже  девочку перевели в реанимационное отделение, где она скончалась.

Проведенной проверкой установлено, что медработниками не дана оценка степени тяжести  состояния девочки и несвоевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение необходимых экспертиз. В ходе расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям медицинских работников, а также будут выявляться нарушения, допущенные при оказании медицинской помощи малолетнему ребенку.

Расследование продолжается.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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