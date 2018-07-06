Смерть рабочего на новостройке в Якутске: подробности

Сегодня утром на строительной площадке ООО «Голдлайн» по ул. П.Алексеева 72/2 получил смертельные травмы 26-летний рабочий. Установлено, что при подаче строительных материалов на 9 этаж строящегося дома автомобильным краном была задета кладка балкона. При падении блоков с высоты был пробит временный козырек над крыльцом, в это время из здания выходил рабочий. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

После случившегося застройщик незамедлительно известил Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) о возникновении аварийной ситуации при строительстве многоквартирного жилого дома.

В соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 24.12.2007 г. №528 Управлением государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) создана техническая комиссия, которая проведет расследование причин нарушения законодательства и установит виновных лиц.