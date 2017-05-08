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Происшествия
8 мая 2017, 15:49
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Смерть на Намском тракте

07 мая в 05 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что на 16 км Намского тракта лежит опрокинутый автомобиль.

Предварительно установлено, что 27-летний молодой человек, управляя автомобилем «Сузуки Свифт», следуя со стороны города, не выдержал безопасную скорость движения, вследствие чего автомобиль, проломив дорожное ограждение, съехал с проезжей части и опрокинулся в водоем.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. В ходе разбирательств выяснилось, что погибший получил водительское удостоверение полгода назад, в момент автоаварии в салоне транспортного средства находился один.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.

Очевидно, что подавляющее количество аварий происходят по вине самих граждан, пренебрегающих скоростным режимом и соблюдением правил безопасности. Госавтоинспекция еще раз напоминает, что автомобиль является источником повышенной опасности, и переоценка этого факта зачастую стоит человеческих жизней.

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Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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