Смена «Регион-14» подняла свой флаг в «Сосновом бору»

22 мая 2017 года состоялось торжественное открытие профильной смены «Регион-14» на базе единственного круглогодичного республиканского Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Смена традиционно проводится Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Республики Саха (Якутия) в этом году уже шестой раз на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Профильная смена «Регион-14» нацелена, прежде всего, на сокращение числа детского дорожно-транспортного травматизма в республике, совершенствование работы по профилактике детской и подростковой безопасности, усвоения школьниками знаний правил дорожного движения и навыков их соблюдения. Участниками смены являются районные победители конкурса «Безопасное колесо», которое было отборочным туром для выявления лучших представителей района на втором, уже республиканском этапе.

В течение смены 3 батальона участников, названные в честь светофора – красный, желтый и зеленый, будут обучаться на 6 кафедрах под руководством опытнейших сотрудников Госавтоинспекции и предметных педагогов. Практические кафедры (ПДД, Правовая, оказание первой медицинской помощи, снайпер или стрелковая подготовка, боевой комплекс ЮИДовца) развивают и углубляют не только теоретические знания, но и творческий потенциал ребенка.

Торжественное построение, доклад командиров батальона главному судье Академии, гимн ЮИДовцев, поднятие флага – все по-военному четко и слажено прошло при открытии мероприятия.На торжественном мероприятии участников смены поприветствовали почетные гости, организаторы и главные вдохновители смены. Среди них были заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Эдуард КОНДРАТЬЕВ, начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) Самсон ЧУПОВ, вр.и.о. начальника УГИБДД МВД по Якутии Лев РАБИНОВИЧ, старший инспектор пропаганды УГИБДД МВД по РС (Я) Елена ГУЛЯЕВА, от имени председателя ЯРО ВОД «Матери России» Прасковьи Петровны поздравила детей член Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Надежда ЖИРГОТОВА.

В этом году «Малая академия дорожных наук» проводится уже в 21 раз. Все участники профильного сбора в завершении пройдут через теоретические и практические экзамены и получат удостоверения ЮИДовца. Победители республиканского конкурса «Малая академия дорожных наук» будут представлять республику уже на российских соревнованиях «Безопасное колесо».