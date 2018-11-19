Смена «Агро-fest»: Сосновый Бор – ЯГСХА

Начала работу агропрофилированная смена «Агро-fest» при Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», которая собрала детей из разных районов республики.

Сегодня состоялась встреча делегации Академии с учащимися профильной смены «Агро-fest» для победителей и призеров научно-практической конференции «Чугуновские агрочтения» в ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД «Сосновый бор». Профориентационную встречу провели преподаватели кафедры «Традиционные отрасли Севера» Агротехнологического факультета – Евсюкова Виктория Кимовна, доцент, Алексеев Егор Денисович, доцент, Додохов Владимир Владимирович, старший преподаватель. Они подробно рассказали школьникам об Академии, о Правилах приема, о направлениях подготовки и вступительных испытаниях, необходимых для поступления. Школьники задавали много интересных вопросов и некоторые из них изъявили желание поступить в нашу Академию после окончания школы. В основном они интересовались, какие бывают направления подготовки, специальности, экзамены, какой уровень по математике должен быть, когда начинается прием и другие вопросы, которые волнуют будущих абитуриентов.

Якутская ГСХА при поддержке Министерства образования и науки РС(Я) организовывает региональную научно-практическую конференцию «Чугуновские агрочтения» уже более 15 лет. Впервые чтения были организованы в 2000 году. Ежегодно на конференции принимают участие учащиеся 7-11 классов. С каждым разом количество участников растет. Научно-практическая конференция «Чугуновские агрочтения» проводится среди учащихся агропрофилированных школ районов республики в целях привлечения учащихся агрошкол к навыкам научного опытничества и самостоятельной исследовательской деятельности, воспитания у школьников аграрной грамотности и культуры.

В 2017 году экспертная группа Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России включила научно-практическую конференцию «Чугуновские агрочтения» в перечень российских олимпиад. Деятельность НПК сочетает поддержку и развитие агротехнологической науки с практической работой по внедрению инноваций в местное сельское хозяйство.

В течение смены школьники будут проходить обучение при Якутской ГСХА, тем самым приблизятся к аграрному образованию ещё на один шаг, ощутив на себе студенческую волну.

Преподаватели со всех факультетов и колледжа Академии будут проводить занятия по таким темам, как «Биология и генетика», «Ландшафтный дизайн», «Лекарственные растения Якутии», «Микробиология», «Меховое производство», «Химия», «Ветсанэкспертиза», «Агроинженерия», «Молоко-залог здоровья» и другие. Также они посетят музей анатомии и ветеринарную клинику факультета ветеринарной медицины. Учитесь, взрослейте, дерзайте!