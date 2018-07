Смелая девушка Сайдыы Куо

Звуки электронного хомуса в исполнении нашей красавицы, музыканта и очень смелой девушки Сайдыы Куо @saydyy_kyo_fedorova Электронный хомус — достижение современной технологии, изготовленый отцом Сайдыы Куо — радиотехником Валерием Федоровым и Иваном Христофоровым @hiiokt. Звучание электронного хомуса завораживает, впечатляет. Хочется ещё послушать, узнать, прочувствовать музыку Вселенной с родными нотами традиционного хомуса. 💠💠💠💠💠💠💠 Телефон 89241657926 @masterskaya_petr #мастерскаяпетралексеев #якуты #якутяночка #украшение #традиция #хомус #sakhalife #histori_of_yakutia #histori_of_siberia #yktlife #yakutianwomen

