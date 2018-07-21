Звуки электронного хомуса в исполнении нашей красавицы, музыканта и очень смелой девушки Сайдыы Куо @saydyy_kyo_fedorova Электронный хомус — достижение современной технологии, изготовленый отцом Сайдыы Куо — радиотехником Валерием Федоровым и Иваном Христофоровым @hiiokt. Звучание электронного хомуса завораживает, впечатляет. Хочется ещё послушать, узнать, прочувствовать музыку Вселенной с родными нотами традиционного хомуса. 💠💠💠💠💠💠💠 Телефон 89241657926 @masterskaya_petr #мастерскаяпетралексеев #якуты #якутяночка #украшение #традиция #хомус #sakhalife #histori_of_yakutia #histori_of_siberia #yktlife #yakutianwomen
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Смелая девушка Сайдыы Куо
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