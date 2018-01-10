Служба судебных приставов объявила конкурс для СМИ

В целях обеспечения единой информационной политики Федеральной службы судебных приставов, информирования общественности о деятельности службы, создания положительного имиджа работников службы судебных приставов и правового просвещения граждан, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проводит конкурс среди средств массовой информации на лучшее освещение деятельности службы судебных приставов.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телевизионных материалов, размещенных в федеральных, региональных, местных печатных изданиях, в программах федерального, регионального, местного радио и телевидения, интернет-изданиях, которые должны оформить заявку на участие. Заявки на конкурс и конкурсные работы принимаются с 01 ноября 2017 года по 31 июля 2018 года конкурсной комиссией Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия). В соответствии с положением о ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшее информационное освещение деятельности ФССП России в средствах массовой информации, конкурсная работа должна быть выпущена с ноября 2017 года по июль 2018 года.

Конкурс проводится в два этапа: первый этап (август) — рассмотрение конкурсной комиссией заявок, определение победителя в каждой номинации в пределах Республики Саха (Якутия), второй этап (сентябрь-октябрь) — рассмотрение конкурсных работ победителей первого этапа Конкурса, определение победителя в каждой номинации Всероссийского конкурса. Второй этап проводится в центральном аппарате ФССП России в г. Москва.

Победитель в каждой номинации второго этапа Конкурса награждается Почетной грамотой ФССП России и памятным подарком. Обладатель Гран-при Конкурса награждается ведомственной наградой ФССП России — медалью «За заслуги» и памятным подарком.

Поощрение и награждение победителей первого и второго этапов Конкурса приурочивается к профессиональному празднику — Дню судебного пристава, который отмечается 1 ноября.

С подробной информацией о проведении конкурса средств массовой информации Республики Саха (Якутия) на лучшее освещение деятельности службы судебных приставов можно ознакомиться на интернет-сайте Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) http://r14.fssprus.ru/sprav_info/.