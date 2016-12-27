Служба спасения Якутии лучшая на Дальнем Востоке!

По итогам деятельности за 2016 год среди аварийно-спасательных служб и формирований, содержащихся за счет средств местного бюджета субъектов Российской Федерации Дальневосточного региона, 1 место присуждено Государственному казенному учреждению «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», за достигнутые результаты по поддержанию сил и средств аварийно-спасательских формирований и служб региона в постоянной готовности к применению и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Специальный праздник для спасателей был введен в 1995 году в соответствии с Указом Президента РФ. Именно в этот день в 1990 году Совет Министров РСФСР учредил Российский корпус спасателей, позже переформированный в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В результате, дата принятия этого постановления стала считаться днём образования МЧС России.

В 1993 году, в Республике Саха (Якутия) была создана поисково-спасательная служба). И вот уже 23 года ежедневно спасатели приходят на помощь пострадавшим в ДТП, различных происшествиях, промышленных авариях, оказывают содействие медслужбам, органам правопорядка, МЧС. Каждый спасатель — специалист высочайшего класса, ведь от качества его подготовки зависит самое дорогое, что есть на земле — жизнь человека…

С честью выполняя свой долг, вы несете службу в круглосуточном режиме, находитесь в постоянной готовности прийти на помощь. Благодаря вам, нередко рискующим собственной жизнью, спасены тысячи людей, попавших в беду, сохранены материальные ценности. 2016 году в ходе ликвидации различных чрезвычайных ситуаций было спасено более 700 человек.

И уже по традиции 27 декабря в день спасателя молодому пополнению прошедшим аттестацию были вручены книжки спасателя.

В 2016 якутские спасатели впервые в мире, в рамках экспедиции «Полюс Холода Соединяет Океаны», прошли внутренним водным путем из Тихого в Ледовитый Океан, преодолев 2868 км по рекам Охота, Делькю-Охотская, Делькю-Куйдусунская, Куйдусун и Индигирка. Провели масштабную научную работу по изучению гидробиологии рек, популяции птиц вдоль 144 меридиана, изучению вечной мерзлоты и наследия первопроходцев в г. Зашиверск и р. Уяндина.

В минувшем году открыты отряды службы в Верхневилюйском и Нюрбинском улусе, это позволило значительно сократить время реагирования на ЧС в Вилюйской группе районов. Продолжают работать отряды в Нерюнгринском, Среднеколымском и Алданском районах.

Высокое мастерство, решительность, ответственность и мужество сотрудников – залог эффективной деятельности службы спасения. Налаженная работа системы оперативного реагирования позволяет успешно решать задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Отрадно отметить, что постоянно совершенствуются методы работы, обновляется техническая база, повышается профессионализм тех, от кого зависит безопасность людей. По итогам 2016 года многие спасатели награждены государственными и ведомственными наградами.

И вот сегодня в свой профессиональный праздник спасатели Нюрбинского поисково- спасательного отряда находятся на боевом посту. Со вчерашнего дня шла поисковая операция спасатели совместно с администрацией и жителями г. Нюрбы проводили поиск 3х охотников. Спасательная операция завершилась удачно, все трое обнаружены, немного подморожены, но живы и здоровы.

В преддверии Нового 2017 года спасателям и их близким хочется пожелать всего самого лучшего. Пускай наступающий год будет полон новыми открытиями, полезными и приятными знакомствами, принесет всем уверенности в своих силах, крепости духа и здоровья в теле и конечно достижения поставленных целей!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником и желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, счастья и благополучия.