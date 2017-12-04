Служба спасения напоминает об особенностях выживания на дороге

Якутяне народ привычный к морозам и туманам, но не лишним будет напомнить некоторые особенности выживания на дороге.

нег, гололед, туман, низкие температуры, выхлопные газы автомобилей, превращающиеся в искусственные облака, доставляют водителям множество неприятностей.

Служба спасения Республики Саха (Якутия) рекомендует водителям быть предельно внимательными, проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении автомобилем. Недостаточная видимость из-за снегопада или тумана, а также выхлопных газов автомобилей увеличивают опасность при движении. В тумане человеческому глазу все предметы кажутся отдаленнее, чем они есть на самом деле. В условиях недостаточной видимости водителям следует максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию до движущихся попутно автомобилей, в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться с включенными внешними световыми приборами, а в условиях сильного тумана либо снегопада двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Водителям, особенно тем, кто планирует поездки на дальние расстояния, необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля. Важно не заправляться на непроверенных заправках, некачественное топливо может сыграть злую шутку. Следует заранее запастись теплыми вещами и продуктами. Перед поездкой необходимо сообщить членам семьи, соседям, друзьям уточненный маршрут следования и время возвращения. Если в дороге случилась беда, воспользоваться современными средствами связи – это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких. Принять меры к экономии заряда батареи.

Во время сильного тумана или метели в условиях ограниченной видимости при выходе из машины не следует отходить от нее за пределы видимости. Если случилась поломка на трассе, выставите перед автомобилем и позади него предупреждающие знаки), это может быть срубленное дерево или любые выделяющиеся вещи). Если машина работает, необходимо приоткрыть стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Машину на длительную остановку или ночевку следует ставить против ветра, чтобы выхлопные газы не попали в приоткрытые окна кабины и салона. Для собственной безопасности необходимо также периодически проверять направление ветра. Не менее важно следить за тем, чтобы выхлопная труба не закрылась наледью или не замелась снегом. Если автомобиль сломался, не паникуйте, примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию имеющихся продовольственных запасов. Постарайтесь запастись дровами, при их отсутствии можно жечь горючие материалы — их обычно бывает довольно много. Если помощи нет и вы недалеко от населенного пункта, лучше дойти до него пешком. Если вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем.

Уважаемые водители! Не будьте безучастны к людям, попавшим в беду! Окажите посильную помощь, ведь на их месте может оказаться любой из вас.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ. В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду, и постепенно доведите температуру воды до +40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности, обратитесь к врачу.

В случае беды звоните спасателям тел дежурной части круглосуточно (4112) 45-90-19, 40-56-22 или 112