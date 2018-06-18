АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
14
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.06.2018, 13:45
Финансы
Юные якутяне повысили свою финансовую грамотность
18.06.2018, 13:30
Красота & Здоровье
10 главных модных трендов осень-зима 2018
18.06.2018, 13:15
Общество
Лайфхак: Как добиться устойчивой мобильной связи на Ысыахе Туймаады
18.06.2018, 13:10
Республика
Врио главы два дня будет работать в Нерюнгринском районе
18.06.2018, 13:00
Столица
Студенты облагораживают Кангалассы
18.06.2018, 12:50
Культура & Образование
На ысыахе будет создана уникальная «Народная картина»
18.06.2018, 12:43
Политика
Эксклюзив
Валерий Лютый: ОНФ на выборах будет поддерживать лидеров общественного мнения
18.06.2018, 12:40
Экономика
Служба авиационной безопасности аэропорта «Якутск»: Видеть невидимое
18.06.2018, 12:30
Общество
НВК «Саха» проведет прямую трансляцию «Ысыаха Туймаады»
18.06.2018, 12:29
Республика
Энергетики восстанавливают электроснабжение Усть-Алданского улуса
18.06.2018, 12:28
Спорт
Фотофакт
Ким-Кимэн настрелял на серебро!
18.06.2018, 12:20
Республика
Уровень воды в Сватае и Аргахтахе не превышает критической отметки
18.06.2018, 12:14
Общество
Фотофакт
Патриарх Кирилл наградил Ивана Луцкана
18.06.2018, 12:10
Общество
В местности Ус Хатынг будет обеспечена устойчивая сотовая связь
18.06.2018, 12:05
Экономика
Серебряная неделя «Киэргэ» продляется до 23 июня
18.06.2018, 12:00
Экономика
Сформирован совет директоров компании «Железные дороги Якутии»
18.06.2018, 11:50
Столица
Дмитрий Садовников назначен исполняющим обязанности мэра Якутска
18.06.2018, 11:41
Общество
Фотофакт
Якутянин одиночно протестует против повышения пенсионного возраста
18.06.2018, 11:40
Спорт
Борец Василий Стрекаловский — бронзовый призер чемпионата мира
18.06.2018, 11:30
Культура & Образование
В НХМ презентуют альбом-каталог «Михаил Носов»
18.06.2018, 11:20
Культура & Образование
Названы победители городского конкурса чтецов «Россия-Родина моя!»
18.06.2018, 11:10
Культура & Образование
Позитив
Детсад «Туллукчаан» провел Ысыах на своем тюсюлгэ
18.06.2018, 11:00
Столица
Экстра
Утверждена дата досрочных выборов главы столицы
18.06.2018, 10:50
Происшествия
Экстра
В Якутии двое мужчин погибли, надышавшись угарным газом
18.06.2018, 10:40
Столица
Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья идет по плану
18.06.2018, 10:30
Происшествия
За сутки в Якутии произошло пять пожаров
18.06.2018, 10:20
Желток
Фотофакт
Якутянка вышла замуж за жителя ЮАР
18.06.2018, 10:10
Происшествия
Наибольшая площадь лесных пожаров в России зафиксирована в Якутии
18.06.2018, 10:02
Политика
Экстра
Назначен очередной министр
18.06.2018, 10:00
Общество
Женщинам, родившим двух и более детей на Крайнем Севере, пенсионный возраст повышать не будут
18.06.2018, 9:50
Культура & Образование
Анонс
В Якутске откроется персональная выставка таймырских художников
18.06.2018, 9:40
Общество
В Якутске пройдут Дни долганского языка и культуры
18.06.2018, 9:30
Экология
Фотофакт
Снежная буря накрыла Эвено-Бытантайский улус
18.06.2018, 9:20
Столица
Объявление
В некоторых районах Якутска отключат воду
18.06.2018, 9:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после массового отравления людей на школьном выпускном
18.06.2018, 9:00
Экономика
Геологи рудника«Нерюнгри» открыли новое золоторудное месторождение
18.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 18 июня 2018
18.06.2018, 1:55
Желток
Эксклюзив
Тыгын Дархан: Что возмутило участников массовки
18.06.2018, 1:13
Экономика
Алексей Чертков шокировал общественность
18.06.2018, 0:37
ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ
Эксклюзив
На родине Дуо5а Боотура отметили юбилейный ысыах
18.06.2018, 0:29
Общество
Сегодня день рождения руководителей и артистов
17.06.2018, 22:55
Желток
Фотофакт
В Ленске осы свили гнездо на памятнике вождю мирового пролетариата
17.06.2018, 22:42
Происшествия
Экстра
Массовая драка в Сунтаре с топорами и ножами
17.06.2018, 19:59
Республика
«Гостю — почет, хозяину — честь». Алданский район в ожидании гостей
17.06.2018, 19:30
Культура & Образование
Эксклюзив
Премьера «Кыһыл көмүс хоруоп»: Можно было и пожестче
17.06.2018, 15:21
Экология
МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!
17.06.2018, 15:14
Столица
Городской пляж на 202 микрорайоне проверили
17.06.2018, 12:48
Происшествия
Если ребенок один дома…
17.06.2018, 10:46
Культура & Образование
Фотофакт
Карта «Ысыаха Туймаады — 2018»
17.06.2018, 10:43
Происшествия
Пожар в 12-квартирном жилом доме в м-не Марха г. Якутска: эвакуировано 25 человек
17.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 17 июня 2018
17.06.2018, 2:09
Общество
Сегодня день рождения педагога и финансового консультанта
17.06.2018, 1:18
Происшествия
В Верхневилюйском улусе 21 человек госпитализирован с подозрением на сальмонеллез
16.06.2018, 22:59
Желток
Эксклюзив
Депутат-бизнесмен женит сына!
16.06.2018, 21:59
Происшествия
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение Усть-Алданского улуса
16.06.2018, 21:25
Политика
Татта встретила участников праймериз на главу Якутии
16.06.2018, 21:03
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев оказал высокое доверие Алексею Дьячковскому
16.06.2018, 20:50
Культура & Образование
Ысыах Туймаады: «Киэргэ» приглашает на конкурс кузнецов
16.06.2018, 18:22
Экономика
Авто: Как сэкономить время и деньги
16.06.2018, 15:31
Общество
Памятник легендарному трактору «Сталинец — 60» установлен в Якутске
16.06.2018, 15:29
Происшествия
Прокуратура проверяет факт отравления жителей Верхневилюйского улуса
16.06.2018, 14:55
Происшествия
Судебные приставы Якутии разыскивают алиментщиков
16.06.2018, 12:54
Общество
Якутия в третий раз приняла участников и гостей Всероссийской Общественной акции «Честь и доблесть»
16.06.2018, 11:13
Красота & Здоровье
Народный рейтинг: Спасибо за то, что были рядом…
16.06.2018, 10:25
Красота & Здоровье
Медики Якутской горбольницы №2 принимали поздравления и награды
16.06.2018, 8:59
Общество
В Якутске прошла Всероссийская акция «Честь и доблесть»
16.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 16 июня 2018
16.06.2018, 4:36
Происшествия
Эксклюзив
Стилист Дая Аталларова, избитая бывшим мужем, госпитализирована
16.06.2018, 2:55
Желток
Эксклюзив
Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»
16.06.2018, 2:08
Общество
Сегодня день рождения фотографа
16.06.2018, 1:17
Политика
Фотофакт
Айсен Николаев встретился с Владимиром Федоровым и Афанасием Максимовым
16.06.2018, 1:07
Красота & Здоровье
Главврач Николай Васильев поздравляет с Днем медицинского работника
Архив новостей
Экономика
18 июня 2018, 12:40
269

Служба авиационной безопасности аэропорта «Якутск»: Видеть невидимое

Важной составляющей деятельности АО «Аэропорт Якутск» является обеспечение авиационной безопасности. За 22 года существования Служба авиационной безопасности (САБ) аэропорта «Якутск»накопила большой опыт работы. Около 300 квалифицированных сотрудников специальной службы делают все для того, чтобы пассажиры, прилетающие или покидающие Якутию, чувствовали себя в полной безопасности. О том, как она обеспечивается, рассказали заместители директора по авиационной безопасности Андрей Каминский и Евгений Ахмедов.

 

Андрей Каминский, заместитель директора по авиационной безопасности АО «Аэропорт Якутск»:

— Более года назад все подразделения аэропорта «Якутск», которые так или иначе отвечают за безопасность, были объединены. То есть за деятельность Службы авиационной безопасности (САБ), Группы быстрого реагирования (ГБР), Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) и Кинологической службы (КС) отвечает директор по авиационной безопасности аэропорта «Якутск» Василий Таллаев. Такое объединение позволило нам консолидировать все усилия и коллегиально решать все возникающие задачи и проблемы. Но последнее слово остается за руководителем.

Служба авиационной безопасности аэропорта «Якутск» официально появилась в 1996 году. До нее безопасность обеспечивала транспортная милиция. Сегодня сотрудники службы, а это 283 человека, контролируют всю территорию аэропорта.

Но обеспечение безопасности в аэропорту начинается с исполнения требований соответствующего федерального законодательства. При том соблюдать нормы требований авиационной безопасности должны все сотрудники аэропорта и уметь применять их на практике при обслуживании пассажиров, багажа, груза и воздушных судов.

Отмечу, берем на работу не всех подряд. Главный фактор при отборе – это серьезное отношение к работе, то есть должно быть понимание всей полноты ответственности нашей работы. Кроме того, человек должен быть образованным, наблюдательным и обучаемым. В наше время стремительно внедряются новые технологии, в сфере организации безопасности тем более. Также сотрудник должен обладать выдержкой.Некоторые люди боятся летать, поэтому перед полетом испытывают дискомфорт, а то и стресс. Сотрудник аэропорта должен уметь разговаривать с такими пассажирами. Если хотите, быть психологом в этой ситуации.

Поскольку инспекторы САБ по новому федеральному закону должны быть аттестованы, то они проходят обязательное обучение. Мы приглашаем высококвалифицированных преподавателей, которые обучают не только теории, но и дают практические знания. Затем отдельно приглашаем специалистов, которые имеют право проводить аттестацию. Они принимают экзамены, проводят психологический тест. Таким образом, знания оцениваются объективно.

За каждым инспектором закреплена своя зона наблюдения, которой он должен строго придерживаться. Например, в обязанность инспектора САБ входит проверка воздушного судна. Но если он вдруг обнаруживает постороннего человека на аэродроме, то в этом случае он должен по рации вызвать сотрудника Группы быстрого реагирования и до его прибытия удерживать постороннего. Как только появляется сотрудник ГБР, инспектор должен идти выполнять свои прямые обязанности, в противном случае воздушное судно может улететь без досмотра. Все действия инспекторов службы безопасности строго регламентированы.

Кроме того, работе сотрудников службы безопасности помогают видеокамеры. У нас внедряется одна из новых моделей такого рода оборудования – так называемые «умные» камеры. Они реагируют на предмет, который стоит на одном месте более пяти минут,– подают сигнал на монитор. Об этом тут же сообщается инспектору. Также видеокамеры имеют функцию распознавания лица.

Надо отметить, что генеральный директор аэропорта Николай Местников создал такие условия, что оборудование для обеспечения безопасности постоянно обновляется, при том своевременно, не ждем, когда сломается. На безопасности мы не экономим.

Наша главная задача, чтобы на территорию аэродрома ничего не попало запрещенного и опасного. Пассажиры должны спокойно сесть в самолет на нашем аэродроме и благополучно долететь до другого аэродрома.

Евгений Ахмедов, заместитель директора по авиационной безопасности АО «Аэропорт Якутск»:

— Группа быстрого реагирования была создана приказом генерального директора аэропорта «Якутск» НиколаяМестникова16 мая 2016 года для усиления порядка на режимном объекте, каковым является аэропорт. Основная часть личного состава состоит только из хорошо физически подготовленных  мужчин. Некоторые из них являются мастерами или кандидатами в мастера спорта, и все обязательно отслужившие в рядах Российской армии. В подразделении работают 20 человек, и согласно приказу № 142 Минтранса РФ, они регулярно проходят аттестацию. При этом они сдают экзамены на знание отраслевых нормативов, практических знаний и обязательно на физическую подготовку.

Сотрудники Группы быстрого реагирования круглосуточно патрулируют не только аэродром, но и территорию за ним, то есть зону транспортной безопасности: привокзальную площадь, гостиницу, в общем, всю зону аэропорта. Также осуществляют внутренний контроль за подразделениями аэропорта. Основная деятельность наших сотрудников – это досмотр, контроль на досмотре, выявление лиц, склонных к подготовке и совершению актов незаконного вмешательства. Здесь важно держать визуальный контроль: особое внимание к людям, которые излишне нервозны, неадекватно относятся к досмотру, есть и другие признаки.

ГБР – это своего рода служба внутренней безопасности, так как более тщательно выясняет нарушения внутреннего распорядка. Работник аэропорта или авиакомпании при передвижении по аэродрому должен находиться  в светосигнальном жилете, иметь личный пропуск поверх верхней одежды, не в кармане или другом месте. Даже за такое нарушение направляется предписание работодателю для принятия соответствующих мер. За более серьезные нарушения на работника составляется акт об изъятии личного пропуска, и он выдворяется с территории аэродрома и посылается представление работодателю. Как правило, нам отписывают, какие меры были приняты дисциплинарного характера. К счастью, серьезные нарушения допускаются нечасто.

Также мы сотрудничаем с сотрудниками САБ авиакомпаний, а также с транспортной полицией, какие-то операции отрабатываем совместно.

Мы работаем круглосуточно, чтобы аэропорт работал в штатном режиме, чтобы на его территории не происходило ничего опасного. Но люди сами должны осознанно подходить к собственной безопасности, то есть соблюдали все правила нахождения на территории аэропорта.

Источник: Пресс-служба АО "Аэропорт Якутск".
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Уважаемые читатели!

Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:

  • Призывов к насилию, межнациональной розни и прочим нарушениям закона;
  • Ненормативной лексики;
  • Личных оскорблений или проявлений неуважения в адрес авторов материала, других посетителей форума, иных лиц;
  • Ссылок на какие-либо страницы в интернете;
  • Рекламы товаров или услуг, адресов или телефонов и т.п.

Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.06.2018, 9:29
Желток
Эксклюзив
Врио главы Якутии несет репутационные риски из-за странной встречи?
12.06.2018, 9:22
Культура & Образование
Афиша
Парк культуры и отдыха приглашает на лекцию «Трансформация якутских украшений»
12.06.2018, 16:01
Общество
Патриотов пригласили пройти военную службу по контракту
12.06.2018, 15:33
Желток
Резонанс
Афанасий Максимов о своей очередной женитьбе
12.06.2018, 16:13
Политика
Эксклюзив
Шок, трепет и надежда: Чего ждать от смены власти в Якутии?
12.06.2018, 15:25
Общество
12 июня — юбилей известной пианистки
12.06.2018, 9:20
Общество
Галина Данчикова поздравила якутян с Днем России!
13.06.2018, 14:12
Политика
Экстра
Уволены зампреды правительства Якутии
12.06.2018, 15:47
Политика
Сотрудничество Якутии и Хоккайдо будет развиваться
16.06.2018, 2:55
Желток
Эксклюзив
Стоп! Снять трусы! Или как мы снимались в кино «Тыгын Дархан»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Спорт
18.06.2018

Ким-Кимэн настрелял на серебро!

Фотофакт
Общество
18.06.2018

Патриарх Кирилл наградил Ивана Луцкана

Экономика
18.06.2018

Серебряная неделя «Киэргэ» продляется до 23 июня

Экономика
18.06.2018

Сформирован совет директоров компании «Железные дороги Якутии»

Столица
18.06.2018

Дмитрий Садовников назначен исполняющим обязанности мэра Якутска

Фотофакт
Общество
18.06.2018

Якутянин одиночно протестует против повышения пенсионного возраста

Позитив
Культура & Образование
18.06.2018

Детсад «Туллукчаан» провел Ысыах на своем тюсюлгэ

Экстра
Происшествия
18.06.2018

В Якутии двое мужчин погибли, надышавшись угарным газом