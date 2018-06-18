Служба авиационной безопасности аэропорта «Якутск»: Видеть невидимое

Важной составляющей деятельности АО «Аэропорт Якутск» является обеспечение авиационной безопасности. За 22 года существования Служба авиационной безопасности (САБ) аэропорта «Якутск»накопила большой опыт работы. Около 300 квалифицированных сотрудников специальной службы делают все для того, чтобы пассажиры, прилетающие или покидающие Якутию, чувствовали себя в полной безопасности. О том, как она обеспечивается, рассказали заместители директора по авиационной безопасности Андрей Каминский и Евгений Ахмедов.

Андрей Каминский, заместитель директора по авиационной безопасности АО «Аэропорт Якутск»:

— Более года назад все подразделения аэропорта «Якутск», которые так или иначе отвечают за безопасность, были объединены. То есть за деятельность Службы авиационной безопасности (САБ), Группы быстрого реагирования (ГБР), Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) и Кинологической службы (КС) отвечает директор по авиационной безопасности аэропорта «Якутск» Василий Таллаев. Такое объединение позволило нам консолидировать все усилия и коллегиально решать все возникающие задачи и проблемы. Но последнее слово остается за руководителем.

Служба авиационной безопасности аэропорта «Якутск» официально появилась в 1996 году. До нее безопасность обеспечивала транспортная милиция. Сегодня сотрудники службы, а это 283 человека, контролируют всю территорию аэропорта.

Но обеспечение безопасности в аэропорту начинается с исполнения требований соответствующего федерального законодательства. При том соблюдать нормы требований авиационной безопасности должны все сотрудники аэропорта и уметь применять их на практике при обслуживании пассажиров, багажа, груза и воздушных судов.

Отмечу, берем на работу не всех подряд. Главный фактор при отборе – это серьезное отношение к работе, то есть должно быть понимание всей полноты ответственности нашей работы. Кроме того, человек должен быть образованным, наблюдательным и обучаемым. В наше время стремительно внедряются новые технологии, в сфере организации безопасности тем более. Также сотрудник должен обладать выдержкой.Некоторые люди боятся летать, поэтому перед полетом испытывают дискомфорт, а то и стресс. Сотрудник аэропорта должен уметь разговаривать с такими пассажирами. Если хотите, быть психологом в этой ситуации.

Поскольку инспекторы САБ по новому федеральному закону должны быть аттестованы, то они проходят обязательное обучение. Мы приглашаем высококвалифицированных преподавателей, которые обучают не только теории, но и дают практические знания. Затем отдельно приглашаем специалистов, которые имеют право проводить аттестацию. Они принимают экзамены, проводят психологический тест. Таким образом, знания оцениваются объективно.

За каждым инспектором закреплена своя зона наблюдения, которой он должен строго придерживаться. Например, в обязанность инспектора САБ входит проверка воздушного судна. Но если он вдруг обнаруживает постороннего человека на аэродроме, то в этом случае он должен по рации вызвать сотрудника Группы быстрого реагирования и до его прибытия удерживать постороннего. Как только появляется сотрудник ГБР, инспектор должен идти выполнять свои прямые обязанности, в противном случае воздушное судно может улететь без досмотра. Все действия инспекторов службы безопасности строго регламентированы.

Кроме того, работе сотрудников службы безопасности помогают видеокамеры. У нас внедряется одна из новых моделей такого рода оборудования – так называемые «умные» камеры. Они реагируют на предмет, который стоит на одном месте более пяти минут,– подают сигнал на монитор. Об этом тут же сообщается инспектору. Также видеокамеры имеют функцию распознавания лица.

Надо отметить, что генеральный директор аэропорта Николай Местников создал такие условия, что оборудование для обеспечения безопасности постоянно обновляется, при том своевременно, не ждем, когда сломается. На безопасности мы не экономим.

Наша главная задача, чтобы на территорию аэродрома ничего не попало запрещенного и опасного. Пассажиры должны спокойно сесть в самолет на нашем аэродроме и благополучно долететь до другого аэродрома.

Евгений Ахмедов, заместитель директора по авиационной безопасности АО «Аэропорт Якутск»:

— Группа быстрого реагирования была создана приказом генерального директора аэропорта «Якутск» НиколаяМестникова16 мая 2016 года для усиления порядка на режимном объекте, каковым является аэропорт. Основная часть личного состава состоит только из хорошо физически подготовленных мужчин. Некоторые из них являются мастерами или кандидатами в мастера спорта, и все обязательно отслужившие в рядах Российской армии. В подразделении работают 20 человек, и согласно приказу № 142 Минтранса РФ, они регулярно проходят аттестацию. При этом они сдают экзамены на знание отраслевых нормативов, практических знаний и обязательно на физическую подготовку.

Сотрудники Группы быстрого реагирования круглосуточно патрулируют не только аэродром, но и территорию за ним, то есть зону транспортной безопасности: привокзальную площадь, гостиницу, в общем, всю зону аэропорта. Также осуществляют внутренний контроль за подразделениями аэропорта. Основная деятельность наших сотрудников – это досмотр, контроль на досмотре, выявление лиц, склонных к подготовке и совершению актов незаконного вмешательства. Здесь важно держать визуальный контроль: особое внимание к людям, которые излишне нервозны, неадекватно относятся к досмотру, есть и другие признаки.

ГБР – это своего рода служба внутренней безопасности, так как более тщательно выясняет нарушения внутреннего распорядка. Работник аэропорта или авиакомпании при передвижении по аэродрому должен находиться в светосигнальном жилете, иметь личный пропуск поверх верхней одежды, не в кармане или другом месте. Даже за такое нарушение направляется предписание работодателю для принятия соответствующих мер. За более серьезные нарушения на работника составляется акт об изъятии личного пропуска, и он выдворяется с территории аэродрома и посылается представление работодателю. Как правило, нам отписывают, какие меры были приняты дисциплинарного характера. К счастью, серьезные нарушения допускаются нечасто.

Также мы сотрудничаем с сотрудниками САБ авиакомпаний, а также с транспортной полицией, какие-то операции отрабатываем совместно.

Мы работаем круглосуточно, чтобы аэропорт работал в штатном режиме, чтобы на его территории не происходило ничего опасного. Но люди сами должны осознанно подходить к собственной безопасности, то есть соблюдали все правила нахождения на территории аэропорта.