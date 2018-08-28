Слух о продаже очищенной воды — это черный пиар! — глава Вилючана

27 августа в г. Якутске прошли общественные слушания при Министерстве охраны природы РС(Я) по вопросу ликвидации последствий прорыва дамб на р. Ирелях в Мирнинском районе. В ходе слушания один из участников выступил с заявлением о том, что доставленная в село Вилючан Сунтарского улуса очищенная вода из сел Сунтар, Крестях якобы отпускалась платно.

Администрация МР «Сунтарский улус (район)» опровергает данный слух.