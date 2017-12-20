Случайный знакомый оказался лудоманом

Специалисты-криминалисты отдельно изучают науку «Виктимологию», где подробно рассматривают поведение лиц, ставших жертвами того или иного преступления.

К сожалению, многие из потерпевших, так или иначе, сами провоцируют своим поведением злоумышленников. Беспечность, легкомыслие, пьянство, разгульный образ жизни и многое другое служат детерминантами преступлений.

На днях в МУ МВД России «Якутское» обратился горожанин, у которого из квартиры были похищены денежные средства в размере 30000 рублей.

Потерпевший пояснил полицейским, что в день обнаружения пропажи, он в ларьке, расположенном по ул. Лермонтова познакомился с другим мужчиной и позвал его в гости. В квартире новые знакомые стали распивать спиртные напитки. В процессе распития, хозяину стало плохо, и он решил отдохнуть. Гость, воспользовавшись этим, вытащил с кармана его куртки 30000 рублей и поспешил скрыться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный уроженец одного из пригородных поселков.

Задержанный сознался в содеянном и сообщил полицейским, что страдает лудоманией и алкоголизмом. Все похищенные деньги он потратил на удовлетворение своих зависимостей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».