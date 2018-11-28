Сломанный палец не помеха! Якутянка героически взяла медаль первенства России

За отважный поступок спортсменка получила порцию аплодисментов

В Назрани, столице Ингушетии, завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На протяжении четырех дней более 600 спортсменов из разных уголков страны соревновались за право стать лучшими.

Состязания прошли в спортивном комплекс «Магас» имени Берда Евлоева. В первенстве России принимали участие спортсмены 1999-2001 годов рождения, завоевавшие это право по итогам отборочных соревнований в федеральных округах. Медали были разыграны в восьми весовых категориях у юниоров и восьми — у юниорок.

В последний день первенства, в воскресенье, 25 ноября, в весовой категории до 78 кг у юниорок воспитанница Училища олимпийского резерва им. Р.М.Дмитриева якутянка Ольга Лихота героически взяла бронзовую медаль соревнований.

Так, в поединке за третье место против Анастасии Нужненковой из Ростовской области у нее произошел вывих пальца на левой руке. Возобновить борьбу после помощи врачей Оля смогла, почти не используя поврежденную руку. Однако на третьей минуте провела бросок, оцененный судьей на «иппон» (чистая победа и самая высокая оценка в дзюдо — прим.ред.).

«Сама не знаю, как получилось. Сейчас думаю, что из-за болевого шока, но тогда не понимала, что происходит», — рассказала Ольга Лихота после церемонии награждения. За отважный поступок якутянка получила заслуженную порцию аплодисментов от зрителей.

Всего на татами первенства России подопечная тренера Дамдина Гомбодорж провела пять схваток. Свой первый поединок Ольга Лихота уступила будущей победительнице турнира Дине Гизатулиной из Челябинской области. И представьте только, чтобы зацепиться далее за медаль соревнований, ей нужно было пробиться через сито утешительных схваток. Но Лихота справилась со сложной задачей, поочередно выиграв у Натальи Тарасовой из Ульяновска, Валерии Кандауровой из Усть-Лабинска, Ангелины Нагабедян из Краснодара. А в бронзовом финале, как вы знаете, якутянка победила Анастасию Нужненкову из Ростова-на-Дону.

Александр Посельский, Sportyakutia.ru