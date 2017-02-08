Сломанный КамАЗ перекрыл дорогу жизни на Усть-Куйгу

Одного сломавшегося КамАЗа оказалось достаточно, чтобы свести на нет все усилия по доставке топлива в населенные пункты Усть-Янского улуса

Дорожные службы Усть-Янского улуса так и не смогли обеспечить нерперывное обслуживание круглогодичной трассы Усть-Куйга – Депутатский. Качество дороги таково, что единственная сломавшаяся машина полностью блокирует движение в обеих направлениях.

7 февраля колонна АО «Энерготранснаб» (осуществляющего доставку топлива), состоящая из трех машин, получив официальное разрешение на выезд, выехала из п. Депутатский в направлении п. Усть-Куйга. С постоянными пробуксовками, вызванными низким качеством дорожного покрытия, и привлечением бульдозеров для буксировки на особенно сложных участках, автомобили добрались до 135-го км от пункта Усть-Куйга и вынуждены были прекратить движение на перевале «Барс». Одноколейную дорогу преградил неисправный КамАЗ стороннего перевозчика, полностью перекрыв движение в обеих направлениях. Со слов водителей, оказавшихся в плену бездорожья, пробить объезд на данном участке дороги невозможно технически. Сроки восстановления движения на дороге остаются неизвестными.

Водители заблокированной колонны обеспечены всем необходимым, угрозы для их жизни и здоровья нет. Они стойко переносят все тяготы бездорожья и снежного плена, ожидая восстановления движения, и готовы возить жизненно необходимое топливо даже в таких условиях.

Напомним, постоянное транспортное сообщение по дороге было прекращено еще 1 октября 2016 года в связи с аномальными метелями и далее возобновлялось лишь на непродолжительные периоды. С 1 февраля 2017 г. администрация Усть-Янского улуса ввела режим «Чрезвычайной ситуации», чтобы мобилизовать все силы и средства для обеспечения работы дороги. Тем не менее отсутствие достаточного количества техники так и не позволяет обеспечить работу трассы даже в одну колею.