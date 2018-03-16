Слитки, выпавшие из «золотого» самолета, оценили на 122 млн долларов

Стоимость слитков драгоценного металла (золото и серебро) в сплаве Доре весом около 9,3 тонны, выпавших из самолета в Якутске, по оценкам экспертов, может составлять более 122 миллионов долларов. Об этом РИА Новости рассказал глава московского представительства Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, Станислав Бородюк.

По его словам, в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол.

Напомним, слитки выпали из самолета Ан-12 в четверг в 12.50 местного времени при вылете из аэропорта Якутска из-за повреждения створки грузового люка. По оценке экспертов, если в слитках порядка 70% серебра, а остальное золото, то весь груз можно оценить в 122,6 миллиона долларов.

«В настоящее время все слитки собраны и находятся под охраной в аэропорту Якутска, никаких потерь не произошло. На борту находились 7 членов экипажа и 2 представителя компании, никто из них не пострадал. Самолет летел по маршруту Купол-Якутск-Красноярск. После инцидента он благополучно сел в аэропорту поблизости от Якутска», — рассказал Станислав Бородюк.

Он отметил, что компания находится в тесном контакте с компетентными государственными органами. Будет проводиться собственное расследование с участием авиаперевозчика, и по его результатам компания «будет решать вопросы по качеству и безопасности авиаперевозок, ужесточать требования», добавил Бородюк.