Следствие просит помочь в поисках пропавшего подростка

Следственными органами СУ СК России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего Павликова Сергея Андреевича, проживающего в селе Каменка Ржаксинского района Тамбовской области.

Установлено, что вечером 29 апреля 2016 года Павликов совместно со своим знакомым на мотоцикле поехали в клуб села Волхонщина Ржаксинского района, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

Приметы: на вид 17 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, на левой ключице имеется послеоперационный шрам длиной 8-9 см., в этом же месте в районе ключицы вставлена пластина.

На момент исчезновения был одет: куртка-ветровка красного цвета с синей полосой и капюшоном, брюки спортивные черный, рыбацкий комбинезон.

Лиц, владеющих информацией о местонахождении Павликова, просим сообщить об этом в отдел криминалистики следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) по телефонам: 8(4112) 40-31-41, либо 40-31-76.