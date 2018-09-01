Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова

Как стало известно «SAKHALIFE.RU», следователи по делу Николая Местникова направили ходатайство в суд «о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях (п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)».

Напомним, что 08.07.2018 судом рассмотрено ходатайство следователя руководителя отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ об избрании меры пресечения в отношении Николая Местникова.

По результатам рассмотрения ходатайства, суд пришел к выводу о необходимости избрания в отношении Местникова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Срок истечения под стражей Николая Местникова должен истечь на следующей неделе.