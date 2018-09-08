Следственным комитетом начата проверка чиновников

В Республике Саха (Якутия) по результатам проверки изложенных в СМИ сведений в отношении чиновников г. Нерюнгри начата проверка Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по результатам проверки сведений, изложенных на сайте газеты «Московский комсомолец», начата процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

В публикации приводятся данные о том, что уроженцам Украины: пожилой женщине и ее малолетнему внуку, которым пришлось бежать с юго-востока Украины, чиновниками г. Нерюнгри должным образом продолжительное время не оформлялись документы, вследствие чего грубо нарушены их права на регистрацию и получение социальных льгот, пенсии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.