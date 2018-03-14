Следователи возбудили дело по факту нападения на росгвардейцев в Алдане

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) по факту происшествия в ресторане «Олешня» города Алдана.

Установлено, ночью 10 марта 2018 года наряд отдела вневедомственной охраны по Алданскому району филиала ФГКУ УВО по РС (Я) в составе трех человек прибыли по сигналу охранной тревожной сигнализации в ресторан «Олешня», где трое мужчин отказывались оплачивать полную сумму счета, предъявленного им представителем ресторана.

По прибытии на место происшествия нарушители порядка применили в отношении сотрудников полиции насилие, отталкивали сотрудников, не реагировали на законные требования о прекращении противоправных действий.

В ходе конфликта один из мужчин нанес удар по лицу сотруднику наряда с связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются фактические обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Трое инициаторов конфликта находятся под административным арестом.

Расследование продолжается.