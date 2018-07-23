Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей при купании в Якутии

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 27-летнего мужчины в районе водопадов Курулуур, находящихся в Хангаласском районе республики.
Сообщение о произошедшем поступило в следственные органы 22 июля 2018 года около 10 часов 20 минут.
По данным следствия, молодой человек утонул во время ныряния в водоем.
Вместе с тем, для установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Водопады Курулуур знамениты не только своей природной красотой, но и бурным течением холодной воды, протекающей по скользким камням. В этой связи отдыхающим необходимо быть предельно внимательными и во избежание трагедий не выбирать для купания заведомо опасные места.
Второй случай гибели на водоеме произошел в тот же день несколькими минутами позже. Около 11 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели во время купания в реке Лене в поселке Тулагино 51-летней женщины. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые провели осмотр места происшествия и другие первоначальные следственные действия.
Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
Следственное управление напоминает якутянам о необходимости соблюдения мер безопасности во время активного отдыха, в том числе, вблизи водоемов.
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