Следователи разберут действия алданских врачей, в результате которых погиб новорожденный

В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло смерть новорожденного ребенка.

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти в Алданской центральной районной больнице новорожденного ребенка.

В ходе процессуальной проверки установлено, что в октябре 2017 года 34-летняя жительница Алданского района встала на учет к врачу-гинекологу в связи с многоплодной беременностью.

1 апреля 2018 года у женщины появились первичные признаки родоразрешения, и она поступила в Алданскую больницу. В медучреждении санитары потребовали от женщины самостоятельно передвигаться, несмотря на ее плохое самочувствие, беспокоящие головокружение, головные боли и другие трудности.

После осмотра врачом-гинекологом было принято решение о проведении экстренного родоразрешения, однако позже тактика лечения была изменена.

Женщина родила двух девочек, которые при рождении подавали признаки жизни.

В последующем состояние женщины ухудшилось, врач провел инструментальное обследование, однако операция была проведена неполно, что повлекло дальнейшее ухудшение самочувствия роженицы, кровопотерю объемом до 2,5 литров.

3 апреля 2018 года скончалась одна из рожденных девочек, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии санитарным рейсом доставили в город Якутск, где она находилась на лечении в перинатальном центре Республиканской больницы № 1.

Спустя несколько дней в данную больницу доставили и мать девочек. Согласно данным предварительного расследования, смерть новорожденного ребенка была предотвратима при выборе правильной тактики лечения роженицы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.