Следователи проверяют обстоятельства исчезновения двух мужчин

В Якутии устанавливаются обстоятельства исчезновения двух мужчин, которые пропали без вести во время переправы через реку.

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Оймяконском районе проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) по факту безвестного исчезновения водителя предприятия и охранника частного охранного предприятия при переправе через реку Антагачан Оймяконского района.

На данном этапе проверкой установлено, что утром 26 июля 2018 года две автомашины с работниками одного из предприятий Оймяконского района следовали на участок.

При переправе через реку Антагачан сильное течение снесло автомашину «Урал 4320-19» с брода. Находившиеся в салоне водитель и охранник прыгнули в воду, и их унесло вниз по течению реки.

Водителю второй автомашины удалось вернуться к берегу, и пассажиры, находившиеся в ней, были спасены.

Что касается пропавших мужчин, их поиски в настоящее время продолжаются силами МЧС России по Якутии.

В рамках процессуальной проверки следователями произведен осмотр места происшествия, расположенного в 60 километрах от п. Усть-Нера, транспортное средство обнаружено и в ближайшее время будет доставлено в административный центр для обследования на предмет технического состояния. Исследован участок местности продолжительностью 10 километров вниз по течению реки.

Кроме того, следователем изъята документация предприятия, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.