В Якутске пропала 9-летняя девочка

Следственным отделом г. Якутска СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 9-летней Марины Трапезниковой.

По предварительным данным 19.11.2018 в 11 часов 30 минут девочка вышла из дома, направившись в МОБУ «СОШ № 38» г. Якутска, и не вернулась. На занятиях в школе не присутствовала, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Была одета в розовый разноцветный пуховик, черные штаны, черные унты.

Следователями в составе оперативной группы проводятся оперативные мероприятия по поиску девочки.

Лиц, владеющих любой информацией, которая может помочь в установлении обстоятельств исчезновения девочки и ее местонахождения, просят обратиться к следователю СО по г. Якутску по телефонам: 8914-270-75- 67, 8914-258-57-65 или к следователю – криминалисту СУ СК России по РС (Я) по телефону: 8914-285-50-80.

И.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по

взаимодействию со СМИ Анна Пестерева