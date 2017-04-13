Следователи просят обратиться граждан, пострадавших во время отдыха в «Октем парке»

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Предварительным следствием установлено, что 2 апреля 2016 года на территории ледового комплекса «Октем парк», расположенного на реке Улах вблизи с. Октемцы Хангаласского района Республики Саха (Якутия), гражданка Ш. приобрела услугу по катанию на надувной резиновой конструкции – «банан», буксируемой снегоходом.

Во время катания произошло опрокидывание «банана», при этом женщина получила телесное повреждение, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В связи с изложенным, следователь просит откликнуться граждан, приобретавших в период с 2011 по 2017 г.г. услугу катания на резиновой конструкции «банан», буксируемом снегоходом, в ледовом комплексе «Октем парк», расположенном в селе Октемцы Хангаласского района РС (Я), и получивших при этом травмы.

Контакты следователя: 8-924-661-47-14, 8 (411-44) 41-437.