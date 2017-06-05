Следователи ищут якутян, пострадавших от кредитных потребкооперативов

Следственной частью ГСУ МВД России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), по факту хищения денежных средств руководством кредитных потребительских кооперативов «Союзсберзайм», «Союзсберзайм-1», «Союзсберзайм-2», «Союзсберзайм-3» и «Взаимосберзайм».

Расследованием установлено, что руководством кредитных кооперативов, под предлогом вложения денежных средств под 20% годовых с ежеквартальными выплатами процентов по договорам «О передаче личных сбережений», с целью завладения денежными средствами были получены от граждан более 30 000 000 рублей.

Кооперативы и филиалы указанных организаций действуют по всей территории Российской Федерации, в том числе и на территории Республики Саха (Якутия).

Граждан, пострадавших от противоправной деятельности кредитных потребительских кооперативов «Союзсберзайм», «Союзсберзайм-1», «Союзсберзайм-2», «Союзсберзайм-3» и «Взаимосберзайм» на территории республики, просим обращаться по номеру: 8 914 291 23 00 (дежурный).

Источник: УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия)