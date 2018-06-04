Следователи ищут родственников Евгения Спиридонова, пострадавшего от рук извергов

Следователь просит откликнуться родственников мужчины, которого избили, пытались поджечь и сбросили с высоты.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, 24 и 27 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц).

По данным следствия, 1 июня 2018 года подозреваемые распивали спиртные напитки со своим 37-летним знакомым в квартире жилого дома, расположенного в микрорайоне Ильинка города Якутска.

В ходе употребления алкоголя они нанесли потерпевшему телесные повреждения и, видя, что мужчина находится в бессознательном состоянии и не может оказать сопротивления, злоумышленники с использованием зажигалки подожгли ему волосяной покров. В завершение расправы они вынесли потерпевшего на балкон и сбросили с высоты 3 этажа.

В результате потерпевший получил множественные переломы и ожоги. В тяжелом состоянии он доставлен в медучреждение, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Личности подозреваемых были установлены оперативными сотрудниками полиции, и по ходатайству следователя 4 июня 2018 года в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они признались в совершенном деянии и дали следователю показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Расследование продолжается.

Между тем, следователь просит откликнуться родственников потерпевшего. Уже установлено, что это Евгений Русланович Спиридонов, 37 лет. Иными сведениями о его личности следствие не располагает. Просим отозваться лиц, которые знают пострадавшего. Контактные данные следователя: г. Якутск, ул. Короленко, 2, каб. 215. Телефон: 8(4112) 34-14-50.