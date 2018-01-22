Следователей заинтересовали нюансы строительства сиротского дома

Следственными органами СК России по Якутии началась проверка сведений, изложенных в средствах массовой информации, об обрушении потолка в результате повреждения несущей балки в одном из домов села Сунтар.

По данным СМИ, четырехквартирный дом построен в 2013 году для сирот по федеральной программе. В нем проживали четыре семьи — выпускники детского дома — с малолетними детьми.

В публикации приводятся сведения о низком качестве постройки и монтажа системы отопления.

В рамках проверки следователи дадут процессуальную оценку действиям лиц, производивших строительство жилого дома, а также действиям должностных лиц, в обязанности которых входила проверка качества выполненных работ.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.