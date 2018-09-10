Следователей заинтересовала ситуация с фальсификацией на выборах в Якутске

В Якутии проводится проверка о нарушении избирательных прав.

В следственные органы СУ СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о фальсификации избирательных документов в одном из избирательных участков г. Якутска.

Установлено, что в ходе голосования на выборах Главы республики, народных депутатов Якутии, а также главы ГО «город Якутск» и депутатов Якутской городской Думы жительница г. Якутска обнаружила в журнале выдачи избирательных бюллетеней подписи другого лица, получившего за нее избирательные бюллетени.

09.09.2018 по данному факту следственным отделом по г. Якутску начата процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142.2 УК РФ (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня).