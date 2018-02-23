Следователь оказывал на меня давление, поэтому я признал свою вину: экс-министр ВД Якутии

Яков Стахов на судебном процессе отказался от признательных показаний

В своем последнем слове на суде бывший министр ВД Якутии Яков СТАХОВ отказался от признательных показаний. Стахов заявил, что в СИЗО следователь оказывал на него психологическое давление и вынудил его признаться в корыстных мотивах, сообщает ИА YakutiaMedia.

В ходе последнего судебного разбирательства подсудимый Яков Стахов свою вину не признал и утверждал, что признательные показания были даны им в ходе предварительного следствия под давлением следователя ЯКУШЕВА.

В своем последнем слове экс-министр ВД сказал, что не совершал преступления, в котором его обвиняют и заявил, что все обвинения — надуманные. Также Стахов отказался отвечать на вопросы прокуроров. Тогда судья Алексей САРАЕВ задал подсудимому вопросы.

— Почему Вы не поставили Mercedes на баланс МВД?

Стахов:

— Автомобиль был старый и непригодный.

Судья:

— Тогда почему Вы не вернули его обратно АК «АЛРОСА», раз он был непригодный?

Стахов:

— Неудобно как-то возвращать подарок. На совещании в МВД решили отдать автомобиль ОРЧ в Москве.

Судья:

— Вы отдали машину в ОРЧ-подразделение МВД. И снова не поставили Mercedes на баланс МВД, почему?

Стахов:

— Денег не было. И правоустанавливающих документов не было. Я думал, временно используем автомобиль и вернем АК «АЛРОСА».

Судья:

— Вы же сказали, что неудобно возвращать подарок. А использовать и вернуть значит удобно???

Стахов:

— Нууу… мы думали где-то полгода использовать машину для оперативной работы. И вернуть обратно…

Судья:

— Интересная ситуация получается. Старую и непригодную, по Вашим словам, машину, Вы отправляете в Москву для использования в секретных операциях. Если денег не было, за чей счет отправили?

Стахов:

— За счет спонсоров. И Дудин бизнесом занимался.

Судья:

— Вы были министром ВД республики до 2011 года. Mercedes вернули из Москвы в Якутск в 2009 году. Почему, раз Вы так хотели вернуть автомобиль АЛРОСА, не вернули его компании?

Стахов:

— Попытка вернуть была, но тогда МВД преобразовывали в полицию. И я не считал, что вопрос с машиной настолько важен…

Судья:

— Вы дали признательные показания на пяти допросах и сейчас отказываетесь от них. Почему? Кто на Вас оказывал давление в СИЗО и каким образом?

Стахов:

— Следователь Якушев. Когда мой адвокат выходил покурить, начинал мне угрожать: «Будешь сидеть в СИЗО полтора года, долго не протянешь». Мне подбрасывали записки с угрозами. Под таким давлением я подписал признательные показания. У следователя были заготовки допросов и я, не глядя, подписал. Тогда у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Я был в невменяемом состоянии.

Судья:

-Адвокат так часто выходил курить? На всех пяти допросах?

Стахов:

— Он много курит.

Судья:

— Где Вы долго не протянете, сказал следователь?

Стахов:

— В СИЗО.

В связи с отказом от признательных показаний Якова Стахова и его отказом отвечать на вопросы прокуроров, гособвинители ходатайствовали об оглашении ранних показаний экс-министра. Сторона защиты была против этого, но судья Сараев удовлетворил ходатайство прокуроров. Выяснилось, что Якова Стахова допрашивали на предварительном следствии пять раз. На всех допросах Стахов признал свою вину:

«Мною были произведены незаконные действия по отчуждению автомобиля Mercedes, стоимостью 318 тысяч рублей, в пользу своего родственника Сергея Дудина. С судебно-товароведческой экспертизой и оценкой автомобиля согласен. Вину свою полностью признаю и сожалею об этом. Давления на меня в ходе следствия никто не оказывал, я добровольно даю показания в присутствии адвоката».

После оглашения показаний Стахова, гособвинитель сделала замечание:

— Странно, что на Вас, министра ВД, мог оказать давление молоденький парнишка-следователь.

Напомним, что в апреле 2017 года СК РФ по Якутии постановил привлечь Якова Стахова к уголовной ответственности, переквалифицировав обвинение со статьи 285 ч.1 УК РФ на статью 159 ч.3 УК РФ — «мошенничество».