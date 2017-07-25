Следом Якутии отметил День сотрудника органов следствия

В следственном управлении Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие сотрудники управления, ветераны, руководство правоохранительных органов, представители средств массовой информации.

С вступительным словом к собравшимся обратился и.о. руководителя следственного управления полковник юстиции Игорь Кононюк, который рассказал об истории праздника, которая уходит своими корнями во времена правления Петра 1.

Игорь Кононюк отметил, что День сотрудника органов следствия РФ празднуется не только в Следственном комитете России, но и в следственных подразделениях Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности.

В праздничный день лучшие сотрудники управления были отмечены наградами и благодарностями.

Нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» с одновременным вручением Почетной грамоты Председателя Следственного комитета РФ награждена старший помощник руководителя (по защите государственной тайны и мобилизационной работе) Галина Семеновна Попова. Галина Семеновна также награждена медалью Следственного комитета «За безупречную службу» 1 степени.

Медалями «За безупречную службу» 1 степени награждены руководитель Вилюйского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РС (Я) Артур Арбыкин, руководитель финансово-экономического отдела Лариса Суханова, следователь-криминалист отдела криминалистики Константин Эверстов.

Ряд сотрудников следственного управления награжден медалями «За безупречную службу» 2, 3 степеней, а также Почетными грамотами и благодарностями руководства следственного управления.

Поздравления прозвучали и в адрес приглашенных ветеранов следствия, которые отдали долгие годы службе в следственных органах. Теплые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, им были вручены символические подарки.