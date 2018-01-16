Следком заинтересовали обвинения в адрес министра Балакшина — СМИ

В Следкоме заинтересовались содержанием письма Александра НЮРБИНСКОГО министру спорта Якутии Георгию БАЛАКШИНУ, сообщает сегодня «Блокнот Якутск» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Тем более, что автор письма в соцсети подтвердил, что направлял его министру.

«Руководство Следственного управления СК по Якутии проинформировано о содержании письма. Поскольку сейчас можно говорить, что автор его нашелся, скорее всего, по факту публикации будет проведена процессуальная проверка. Обнародованные факты имеют явные признаки преступлений», — сообщил источник «Блокнота Якутска».

«Блокнот Якутск» опубликовал письмо Александра Нюрбинского министру спорта по Якутии:

Георгий Русланович! Хочу напомнить, что участок (под школу бокса) нашёл мне Черноградский (выделили квартиру на Чайковского), который уступил свою долю мне как свадебный подарок, а я уступил его долю твоему однокласснику — Шестакову и настоял, чтобы «Симиир» принял его учредителем в ООО «НордТрансРесурс». Продали мы участок за 17млн и вошли учредителями НТР для строительства школы бокса и многоквартирного жилого дома на этом же участке. На строительство школы бокса потратили порядка 50млн

С продажи квартир мы вложили деньги на участок по Дежнева, под спортивный зал. Хочу заметить, что участок по Дежнева оформил на тебя (заявление подписал у Михальчука, с главным архитектором Алексеевым лично выбрал участок, оформлял и согласовывал 3 года, после чего мэр Заболев тебе вручил как подарок, в честь успешного выступления на олимпиаде в Пекине. Остальные деньги с продажи квартир, мы (Нюрбинский, Балакшин, Андреев и Шестаков) вложили в строительство школы бокса, чтобы у нас было своё помещение под сдачу в аренду или дальнейшей продажи этого объекта. 3 года назад мы приняли решение надстроить 3 этаж, вместо денег я внёс 3х комн кв в новом доме по адресу Рыдзинского, стоимостью 7,5 млн

Летом 2017 года узнаю, что вы тайком вывели меня из состава учредителей…

Участок за 1,5 млн ты тоже тайком заложил под бизнес своей жены. Когда был покупатель на участок за 4,5 млн ты не смог снять с залога, хотя обещал… Что с ним? Где моя доля?

СОНТ «Сатал»

Предистория…

Макаров Кеша обратился к тебе, чтобы ты помог «прирезать» земли, которые ему не принадлежали. Тогда вы решили сразу оформить на подставных лиц, собрав копии паспортов. Для этого ты вызвал Зимин Александра, чтобы он собрал копии паспортов своих знакомых… В тот же вечер тебе позвонил Соловьев, зам.пред правительства (на Дзержинского 7/1 мы вместе подъехали и он тебя предупредил, что стало известно, что ты готовишь земельную аферу, ему позвонила Гладких, в то время директор МФЦ. После чего ты «обкакался» и Кешу послал по дальше… Он приезжал ко мне домой, жаловался на тебя и уговаривал, чтобы я попросил свою одноклассницу, министра имущественных отношений РС(Я) помочь… Я тоже отказал, так как был с тобой солидарен.

В тот же день он опять позвонил мне и уговорил выслушать его, что никакого криминала нет, земли ничьи, прирезанные участки делим пополам, и он мне их продаёт. Я вопрос по прирезке решил. Ты заставил сходить к Евгении Васильевне, поблагодарить и попросить копии паспортов её родственников, чтобы на них оформить 10 участков в знак благодарности… Евгения тогда отказалась от этого, по этому я встретился с её родной сестрой, Ганной и объяснил ей, что я с Георгием Балакшиным хочу отблагодарить Женю, но чтобы она об этом не знала. Взял от неё 10 копий паспортов. Тебе несколько раз напоминал и просил выполнить наше обещание, ты сослался, чтобы я сам разбирался с Макаровым… А Кеша мне сказал, что они уже рассчитались с МИО. Я опять просил тебя поговорить с Кешей, но ты уже был зам.министра спорта и времени для меня не находил, зато исправно получал деньги с продажи участков на прямую от Иннокентия и дарил участки…

Согласно топосьемки участков, разбили на более 200 участков по 10 соток. По 103 участка. Которые были у воды я с друзьями и родственниками, сыном Шуриком разграничили, копали мерзлый грунт и вкапывали столбы… Я лично на грузовике несколько раз ездил на пилораму в Немюгунцы, пилил брёвна по 2.70 грузил и отвозил в Сатал, столбы для забора на 103 участка! Ты с Шестаковым ни чем не помогал. Иннокентий еженедельно выделял по 2-3 млн рублей, я исправно делил на 4 доли и всем раздавал… Один раз я настоял отправить 400тысяч Христофорову Сергею в Украину, чтобы он мог обучился летать на самолёте. 2млн я попросил на свадебное путешествие. Потом мне пришлось тебе возвращать своими участками. Иннокентий подарил мне большой участок на Сатале в знак благодарности, где я построил 2х этажный брусовый дом. Моя бывшая супруга, твоя помощница, напоила Иннокентия и уговорила оформить на неё и быстро продала. Она пыталась оформить на себя 2х комн квартиру, в которой мы жили и снимали, после этого она пыталась претендовать на 3х комн кв по Рыдзинского, которую я отдал на строительство 3 этажа школы бокса.

Где деньги с продажи 103 участков?

Республиканская благотворительная лотерея «Тускул»

На ней я заработал 600 тысяч, ровно столько я заплатил за «Сайбер» и подарил Маргарите.

Кафе «Уют» г.Нюрба

Ответственный Семенов В.В.

Контролировал финансы ты, то есть меня перед фактом поставил. Я делал закупы на свои деньги, регулярно брал на реализацию пиво, договаривался с транспортными компаниями и бесплатно отправлял в Нюрбу. Мы туда хорошо вложились, накладные на мебель, холодильники, морозильники (у меня) музыкальное и световое оборудование, посуду, столы, стулья, телевизоры… Почему развалился этот бизнес и что случилось ты даже не удосужишься обьяснить!

Единственный раз, я попросил для себя, чтобы твой друг, Гоша Попов зам.мэра вернул мои документы на участок по ул. Строителей, который я нашёл под гараж, но ты настоял, чтобы построили детсад и многоквартирный жилой дом на продажу, я согласился. Хотя ты прекрасно помнишь, там была помойка, с туалетами, старыми деревянными сараями и гаражами, которые я снес бульдозером, освободил, расчистил, отсыпал и огородил забором. На сегодняшний день ты заработал на мне кучу денег и ещё украл мои активы. Почему так? За что? Я твою маму с её сожителем, несколько лет подряд отправлял на лечение и отдых в Бэс-Чагду. Твоим родным братьям всем сделал водительские удостоверения, загранпаспорта, разрешения на оружие. Каждый год сотни килограмм отборной рыбы, мясо (жеребятина, снежный баран, изюбрь, сохатина) Себе, маме и детям ничего не оставлял, всё тебе! Для учебы в РАГС, для знакомств в Госдуме, в постпредстве…

Даже в партию «Единая Россия» уговорил вступить, твоё заявления я подписал Михальчука И.Ф (вручил тебе любитель тортиков Куприянов. Его телефон я тебе дал, чтобы он тебе вручил. Сам лично бегал, собирал, оформлял твои бумаги по Якутску, по Нюрбе, чтобы внести в список народных депутатов от партии «Единая Россия». Что с тобой случилось? За что так со мной? Почему с моей одноклассницей так поступил? Хрстофоровой Ольге я не поверил, когда она мне рассказала, что ты попросил половину участка, у многодетных, если смогут найти участок (положенный) если они найдут таковой, У Сергея Христофорова переспросил, оказалось правдой… И это после того, как ты несколько лет подряд постоянно пользовался его саунами, где тебя кормили, поили лучшей едой! С каждой охоты и рыбалки тебе обязательно привозили рыбу и мясо. Сергей часто возил к себе на Буотаму, тебя, твою семью, друзей, родственников, на катере, на лодке, на машине, на самолёте!

Не смотря на то, что ты в первый же приезд напился и во время манёвра по реке из под тишка ударил, сзади, Сергею в челюсть! Как мы не перевернулись и не утонули в холодной воде, до сих пор удивляюсь… Не помнишь, как ты пару раз ушёл под воду, а Сергей тебя зашиворот вытаскивал. Не помнишь, как я его умолял и уговаривал, чтобы он тебя не трогал, что ты мой брат, не позволил с тобою расправиться…Как ты меня избивал, а я молча терпел, тебя мокрого раздевал и одевал в сухую одежду.

Меня Шестаков поразил своей честностью и преданностью, твой одноклассник, Шестаков Александр. Как он делится со своего криминального бизнеса 50% (убийства, грабежи, мошенничества, продажа фальшивых долларов) про убийства конечно же он перегнул, но не исключено. Но вот, то, что на протяжении 10 лет он крышует одну проститутку, ежемесячно по 30 тыс, тебе отдавал по 15 тыс за проститутку. А ведь ты в то время был сотрудником ФСБ

Самое интересное, он удивлялся, что ты брал деньги, зная с каких они дел, подробно… Поэтому ты его везде брал в долю, наших общих делах.

Сабина считала тебя другом детства, вместе тусовались, вместе курили, она рассказывала, как ты однажды пытался залезть на неё, она нечаянно столкнула тебя с дивана и ты упал на пол, но она неожидала от тебя, что ты через многие годы, её, мать -одиночку с двумя детьми кинешь по оплате социального ролика, который заказал минспорт её рекламному агентству, крутили ролик по всем каналам, и мне потирая ручки хвастался, что зарубил оплату… Ты ничтожный человечек, даже за жену не мог заступиться, когда её при твоём сыне схватил за попу пьяный Макаров из СК «Модун» когда она нагнувшись одевала бахилы в аэропорту Москвы. Ты меня же попросил встретить и наказать, с просьбой не закидывать в багажник и не бить его, а просто напугать. Помню Маша была счастлива, когда я предоставил видеозапись, как обидчик стоит на коленях и просит прощения, произнося твоё имя и отчество.

Не забыл, как постоянно просил нас, своих друзей и помощниц передавать твой телефонный номер всем понравившимся тебе девкам, будь то официальные встречи, рестораны, ночные клубы, балы чемпионов, встречи с молодежью и юными спортсменами… Потом мне приходилось уступать квартиру и ночевать где попадя. Потом я же им отвозил новые айфоны, ноутбуки, деньги, за то, что с тобой переспали. Я всегда на себя брал твои косяки и пьяные выходки, лишь бы твоё имя нигде не фигурировало. Забыл? Много чего можно вспомнить… Я не надеюсь, что у тебя совесть проснётся и ты вернёшь мое, поэтому мне с тобой надо разбираться в правовом поле.