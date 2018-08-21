Следком Якутии выясняет причину смерти двух мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах

Верхоянским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин на участке местности «Эбэ» с. Улахан Кюель Верхоянского района Республики Саха (Якутия).

16.08.2018 в следственный отдел поступило телефонное сообщение от оперативного дежурного дежурной части МО МВД России «Верхоянский» о безвестном исчезновении двух жителей с. Улахан-Кюель Верхоянского района, выехавших на сенокос на участок местности «Эбэ», расположенном в 30 км. от с. Улахан Кюель, в 140 км. от административного центра. Мужчины работали коневодами в одном из крестьянских фермерских хозяйств наслега.

Поисковыми мероприятиями, проведенными силами местной администрации и жителей, тела мужчин обнаружены в озере на участке местности «Эбэ». По сообщению фельдшера фельдшерско-акушерского пункта видимых телесных повреждений не обнаружено.

В связи со сложной транспортной схемой, труднодоступностью и удаленностью населенного пункта от административного центра, следственно-оперативная группа в составе сотрудников Верхоянского межрайонного следственного отдела и полиции вылетела к месту происшествия 20.08.2018.

В настоящее время в рамках проверки следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.