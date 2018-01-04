Следком Якутии выясняет обстоятельства странной смерти

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 35-летней женщины в посёлке Нижний Куранах.

Тело женщины обнаружено 1 января 2018 года в частном жилом секторе недалеко от места её жительства.

При осмотре видимых повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти, на теле погибшей не обнаружено.

В настоящее время в рамках процессуальной проверки устанавливаются обстоятельства смерти женщины, а также для установления причины её смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.