Следком Якутии: Врачу, напавшему на пациентку, выписан штраф. Уголовное дело прекращено

В Республике Саха (Якутия) в отношении врача, обвиняемого в избиении пациентки и признавшего полностью свою вину, прекращено уголовное дело, и назначено наказание в виде судебного штрафа

На основании собранных следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) материалов мировым судьей вынесено постановление о прекращении уголовного дела и вынесении судебного штрафа в отношении бывшего участкового врача-терапевта (по совместительству заведующего) Золотинской участковой больницы ГБУ Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная районная больница», депутата Иенгринского эвенкийского национального наслега. Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Следствием и судом установлено, что вечером 1 января 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в помещении этнокультурного центра «Эян» села Иенгра вступил в словесный конфликт и нанес удар кулаком в лицо одной из посетительниц учреждения, причинив ей кровоподтек правого глаза.

Поводом для проявления агрессии, со слов обвиняемого, явилось нападение девушки с приятельницами на коллегу врача, что было расценено им как недопустимое поведение по отношению к медсестре и проявление неуважения к ее личности. В ночное время 2 января 2018 года в помещении Золотинской участковой больницы врач нанес два удара кулаками по рукам девушки, которая пришла в медучреждение для прохождения медосвидетельствование в связи с нанесением ей удара в лицо. В этот раз девушке были причинены кровоподтеки руки.

В последующем, как установлено следствием, ночью 2 января 2018 года, для выяснения отношений с избитой им девушкой врач пришел к ее квартире, где она проживала с матерью и, повредив входную дверь и окно, против воли проживающих в квартире женщин, проник в квартиру, однако жильцы вызвали сотрудников полиции. В ходе предварительного расследования установлено, что 29 ноября 2017 года постановлением Нерюнгринского городского суда по делу об административном правонарушении медработник привлечен к административной ответственности за нанесение побоев своей супруге и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Данное решение суда вступило в законную силу.

В ходе следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступном деянии, раскаялся в содеянном. Помимо этого, он возместил ущерб, причиненный потерпевшей своими действиями и внес в следственные органы ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа. Потерпевшая сторона согласилась с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего медика.

Расследование уголовного дела находилось на контроле у Председателя СК России Александра Бастрыкина.

На основании представленных следствием материалов 6 марта 2018 года мировым судьей уголовное дело в отношении бывшего врача прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ и 76.2 УК РФ. Вместе с тем, мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.