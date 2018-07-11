Следком Якутии возбудил уголовное дело по факту гибели шахтера в Удачном

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели работника Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления.

На данном этапе установлено, что 11 июля 2018 года около 6 часов взрывник участка горно-капитальных работ №9 Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления осуществлял работы по закладке взрывчатого вещества и детонатора в подземном руднике.

Во время производства работ произошла детонация заряда взрывчатого вещества, в результате чего взрывник скончался, получив травмы, несовместимые с жизнью.

По уточненным данным, происшествие произошло на горизонте -657,8 м. Возраст погибшего сотрудника предприятия – 42 года.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя Мирнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по РС (Я). Проведен осмотр места происшествия и иные первоначальные мероприятия.

В рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. Расследование продолжается.

Кроме того, создана и работает комиссия из числа сотрудников АК «АЛРОСА», которая занимается расследованием произошедшего в рамках своих полномочий.