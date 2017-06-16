Следком Якутии расследует ДТП о гибели ребенка

9 июня 2017 года около 15 часов водитель автомашины «Тойота-Королла-Спасио», не имея водительского удостоверения, на ул. Орджоникидзе города Якутска в зоне регулируемого пешеходного перехода при выполнении поворота на ул. Кирова не пропустил пешехода и совершил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок скончался от полученных травм в карете «Скорой помощи».

По факту данного ДТП органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что в период с сентября 2016 по январь 2017 года мужчина семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе дважды – за управление автомобилем без прав, что свидетельствует о грубом игнорировании норм, закрепленных законом.

В связи с наличием малолетнего потерпевшего, а также общественной значимостью результатов предварительного следствия материалы уголовного дела по инициативе СУ СК России по РС (Я) прокуратурой переданы в следственные органы Следственного комитета Якутии.

11 июня 2017 года по ходатайству следственных органов Якутским городским судом в отношении водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, и привлечение виновного лица к ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.