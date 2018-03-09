Следком Якутии озвучил подробности смертельного ДТП на Вилюйской трассе

Как сообщает СУ СК России по Республике Саха (Якутия), в результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 3 пассажира иномарки, один скончался в медучреждении. Состояние еще одного пассажира — крайне тяжелое.

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Горном районе проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия, при котором погибли и получили травмы различной степени тяжести пассажиры микроавтобуса.

На данном этапе установлено, что 9 марта 2018 года около 13 часов на 143 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» водитель автомашины «Toyota-Hiace», 1993 года рождения, совершил столкновение с с автомашиной » КамАЗ», под управлением водителя, 1955 года рождения, который осуществлял снегоуборочные работы по очистке автодороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 3 пассажира иномарки, один скончался в медучреждении. В хирургическое отделение Горной центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести доставлены 9 человек, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии. Среди пострадавших имеется 7-летний ребёнок, состояние которого не вызыват у медиков опасений. Всего в салоне автомашины находилось 14 человек.

Водитель микроавтобуса с незначительными повреждениями находится на месте происшествия.

В настоящий момент на месте ДТП работает следственно- оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.