Следком Якутии начал проверку по факту возгорания маршрутного такси Якутск-Нюрба

В Горном районе следователи устанавливают обстоятельства возгорания маршрутного такси с пассажирами на федеральной автодороге «Вилюй».
На данном этапе установлено, что в вечернее время 23 января 2018 года автомашина «Луидор-22360С» под управлением 33-летнего водителя с 7 пассажирами, в числе которых были двое детей, следовала из г. Якутска в направлении г. Нюрба.
В районе 85 километра федеральной автомобильной дороги «Вилюй» произошло возгорание двигателя, и водителю не удалось его локализовать.
В результате транспортное средство полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет. Водитель и пассажиры на попутном автотранспорте вернулись в г. Якутск.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места происшествия, проводится опрос очевидцев происшествия.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.comments powered by HyperComments