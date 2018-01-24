Следком Якутии начал проверку по факту возгорания маршрутного такси Якутск-Нюрба

В Горном районе следователи устанавливают обстоятельства возгорания маршрутного такси с пассажирами на федеральной автодороге «Вилюй».

На данном этапе установлено, что в вечернее время 23 января 2018 года автомашина «Луидор-22360С» под управлением 33-летнего водителя с 7 пассажирами, в числе которых были двое детей, следовала из г. Якутска в направлении г. Нюрба.

В районе 85 километра федеральной автомобильной дороги «Вилюй» произошло возгорание двигателя, и водителю не удалось его локализовать.

В результате транспортное средство полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет. Водитель и пассажиры на попутном автотранспорте вернулись в г. Якутск.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места происшествия, проводится опрос очевидцев происшествия.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.