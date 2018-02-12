Следком Якутии: Мужчина в Алдане погиб не от снега, а от падения

Следователи уточнили обстоятельства гибели мужчины, обнаруженного под глыбой снега.

По словам следствия, 12 февраля 2018 года около 11 часов 00 минут в ходе уборки снега с крыши магазина на мужчину, 1982 г.р., сошел снег с соседнего здания. В результате этого, мужчина сорвался и упал на землю с высоты не менее 5 метров.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.