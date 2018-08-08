Следком возбудил уголовное дело по факту отравления консервами «Сайра» в Усть-Алданском районе

В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по публикации СМИ о массовом отравлении жителей Усть-Алданского района вследствие употребления в пищу консервированного рыбного продукта.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту массового отравления лиц пищевой продукцией.

В ходе проверки установлено, что 3 и 4 августа 2018 года в Усть-Алданскую центральную районную больницу за медицинской помощью обратились 10 жителей Усть-Алданского района, в том числе, трое несовершеннолетних, среди которых двое малолетних детей.

Все поступившие имели признаки отравления.

07 августа 2018 года в это же медицинское учреждение за медицинской помощью с признаками отравления обратились еще трое местных жителей, среди которых один несовершеннолетний.

Из показаний пострадавших следует, что все они перед обращением за медицинской помощью употребляли в пищу консервированную продукцию “Сайра”.

Всем пострадавшим поставлен диагноз — пищевая токсикоинфекция легкой степени. В настоящее время все пациенты госпитализированы в больницы Усть-Алданского района, где развернуты инфекционные койки. Угрозы здоровью пациентов не имеется.

В ходе выезда на место происшествия следователем Следственного комитета России установлено одно из мест, где закупались пищевые продукты “Сайра натуральная с добавлением масла “балтийская” – торговая точка “Успех” села Кептени Усть-Алданского района. При проверке условий хранения пищевых продуктов нарушений со стороны магазина не выявлено.

Согласно товарной накладной консервы “Сайра” закупались 21 июля 2018 года в Мегино-Кангаласском районе РС(Я) в магазине “Умид”. В настоящее время в данных торговых точках консервированный продукт изъят, взяты пробы пищевой продукции, которые направлены на микробиологическое исследование в ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)” в г.Якутск.

Управлением Роспотребнадзора по республике прводятся мероприятия по розыску и снятию с реализации данной партии консервов.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.