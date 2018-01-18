Следком: В Иенгре медик-депутат нарушил неприкосновенность жилища

1 января 2018 года жительнице п. Иенгра Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) были причинены побои медицинским работником местной больницы.

По данному факту пострадавшая обратилась в органы внутренних дел, впоследствии данный материал был направлен в мировой суд, где установлено, что медработник является депутатом органа местного самоуправления.

Кроме того, установлено, что после причинения побоев врач допустил нарушение неприкосновенности жилища в отношении пострадавшей женщины. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка.

В настоящее время следственным управлением СК России по Республике Саха (Якутия) внесено ходатайство прокурору города Нерюнгри об истребовании материалов из суда и передаче в органы СКР для соединения с материалом по факту проникновения в жилище.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.