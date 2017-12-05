Следком: статьи в СМИ о нападении собак в Ленске — дезинформация

Факт нападения собак на девочку в городе Ленске не подтвердился.

1 декабря 2017 года в средствах массовой информации появилось сообщение о нападении стаи собак на девочку в городе Ленске и госпитализации ребенка сотрудниками скорой медицинской помощи.

По данному факту следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) была организована процессуальная проверка.

В рамках проверки следователями проведены неотложные проверочные мероприятия, направлены необходимые запросы в органы внутренних дел и медицинские учреждения.

Установлено, что обращений от жителей по факту нападения животных на ребенка в органы МВД и медицинские учреждения не поступало, соответственно, работники бригад скорой помощи похожих вызовов не получали.

В настоящее время следователи устанавливают автора публикации.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.