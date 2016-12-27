Следком проверит видеоролик со сценами жестокой расправы над медведем

27 декабря 2016 года в СМИ появилась информация о расправе мужчин, движущихся на автомашинах марки «Урал», над диким зверем – медведем.
Информация сопровождалась видеофиксацией жестоких кадров, снятых на камеру мобильного телефона.
По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) начато проведение процессуальной проверки на наличие в действиях данных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
Следственные органы устанавливают личности мужчин, а также другие обстоятельства и причины произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, скриншот с видеоролика.