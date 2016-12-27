Следком проверит видеоролик со сценами жестокой расправы над медведем

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, скриншот с видеоролика.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, скриншот с видеоролика.

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