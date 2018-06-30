Следком начал проверку резонансной смерти девочки в Якутии

29 июня 2018 года в одном из печатных изданий размещена публикация о смерти трехлетней девочки в детской инфекционной больнице города Якутска.

В материале содержатся доводы родителей ребенка о бездействии медработников при поступлении их дочери в медучреждение в тяжелом состоянии.

По данному факту по поручению руководителя следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) организовано проведение процессуальной проверки.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также выявить наличие, либо отсутствие причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и смертью девочки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.