Следком начал проверку резонансной смерти девочки в Якутии

29 июня 2018 года в одном из печатных изданий размещена публикация о смерти трехлетней девочки в детской инфекционной больнице города Якутска.
В материале содержатся доводы родителей ребенка о бездействии медработников при поступлении их дочери в медучреждение в тяжелом состоянии.
По данному факту по поручению руководителя следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) организовано проведение процессуальной проверки.
Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также выявить наличие, либо отсутствие причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и смертью девочки.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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