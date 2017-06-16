Следком изучает информацию об обстоятельствах удержания малолетнего ребенка

Сегодня, 16 июня 2017 года в сети Интернет размещена публикация, сопровождаемая записью камеры мобильного телефона, о том, что в одном из овощных ларьков продавец, поймав на краже шоколада маленького мальчика, связал руки и рот ребенка скотчем и держал внутри помещения в «воспитательных» целях.

По сведениям случайных покупателей, они потребовали освободить ребенка, после чего продавец развязал его.

По данному факту следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются личности участников инцидента и все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.